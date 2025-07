Pulmino esce di strada e precipita nell’Agno: sette feriti, alcuni sono persone con disabilità

Gravissimo incidente poco dopo le 12,30 a Recoaro Terme: un pulmino con a bordo anche persone con disabilità è finito nel torrente Agno in via Resistenza, nei pressi dello stabilimento dell’Acqua Recoaro: sarebbero sette le persone ferite, ma al momento non è data a sapere la gravità delle ferite riportate. I soccorsi, infatti, sono ancora in corso.

Sul posto ambulanze del Suem 118, l’elicottero di Treviso Emnergenza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Un ferito, probabilmente in gravi condizioni, viene in questi momenti portato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Gli altri, presumibilmente, sono trasferiti i ambulanza negli ospedali della zona.

Notizia in aggiornamento