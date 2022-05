Tragedia al Rally Campagnolo: pilota muore colpito da malore. Aveva come navigatrice la figlia 21enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dramma al Rally Storico Campagnolo, che oggi sabato 28 maggio vede in gara numerose scuderie fra la Val Leogra e la Valle dell’Agno: un pilota, a causa di un malore, si è schiantato su un muretto ed è morto.

La tragedia, stando alle prime informazioni, è avvenuta poco dopo mezzogiorno non a gara in corso ma durante il trasferimento dopo la conclusione della prova speciale numero 3 “Recoaro 1000”. Il pilota dell’auto numero 88, Michele Bortignon del Team Bassano, si è schiantato contro un muretto. Gli organizzatori in una nota alla stampa parlano di “malore mortale” che avrebbe provocato l’uscita di strada e che sarebbe risultato fatale “nonostante i tempestivi soccorsi”, messi in campo dalla direzione di gara e Suem e che hanno visto alzarsi in volo anche un elicottero del 118. I sanitari hanno potuto infatti solo constatare il decesso del pilota 58enne, in gara con la sua Ford Escort RS con la figlia 21enne Alessia come navigatrice.

“L’organizzatore Renzo De Tomasi, il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli e la direzione gara sono vicini ai familiari in questo particolare momento” prosegue la nota, che spiega anche come sia in corso una riunione tra organizzatore, direzione di gara e commissari sportivi.

Erano 94 gli iscritti al Rally valevole per il CIR Auto Storiche, Trofeo ACI Vicenza, Memory Fornaca e Michelin Rally Cup ai quali si sommano i 23 in gara nel Trofeo A112 Abarth Yokohama che portano a 117 gli equipaggi che si stavano cimentando contro il cronometro. Michele Bortignon era al suo esordio con la casacca del Team Bassano.

Notizia in aggiornamento