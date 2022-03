Finita la love story tra Paulo Dybala e la Juventus: nessuna offerta per la Joya

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo sette anni di amore anche se con alti e bassi, come in un qualsiasi rapporto che si rispetti, è arrivato il momento di dirsi addio. Finita la love story tra Paulo Dybala e la Juventus. le voci si rincorrevano da mesi ma ieri è arrivata l’ufficialità. Niente rinnovo di contratto per l’argentino.

A spiegare le ragioni dell’addio è stato l’amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene: “È stato un incontro amichevole, chiaro e rispettoso. Abbiamo avuto un approccio molto sincero. Con l’ingresso di Vlahovic, Paulo non era più al centro del progetto e abbiamo preso questa decisione.

“Dall’arrivo di Vlahovic il progetto è cambiato”. “L’arrivo di Dusan ha cambiato l’assetto tecnico della squadra e il progetto Juventus ha subito dei cambiamenti. Parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che non è stato rinnovato”, ha aggiunto Arrivabene che ha poi sottolineato: “la dirigenza della Juventus, non prende le decisioni contro la Juventus, la dirigenza prende le decisioni per la Juventus”.

Dunque nessuna offerta per la Joya, ma per una questione di rispetto: “sarebbe stato facile per la Juventus fare un’offerta molto molto al ribasso, però” sarebbe stato “poco rispettoso nei confronti di Paulo” che ha trascorso “sette anni della sua carriera con noi. Un’offerta di quel tipo lì, non avrebbe dimostrato il rispetto che comunque c’è nei suoi confronti e sicuramente non avrebbe aiutato per quelli che saranno i passi futuri della sua carriera”.

Il futuro di Dybala sembra ora tutto da scrivere. Si è infatti raffreddata la pista che lo vedeva all’Inter. L’Inter non ha fatto per il momento passi avanti per bloccare Dybala per diversi motivi. I nerazzurri vogliono capire come finirà la stagione, poi dovranno gestire gli attaccanti in rosa e fare una valutazione economica.

Chi sostituirà Dybala alla Juventus? L’idea è quella di un profilo giovane. Il primo nome di cui si vocifera in queste ore è quello di Nicolò Zaniolo, ma al momento non c’è ancora alcun contatto in merito, tra le due società. Un’altra pista è quella che porta a Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo, è da tempo nei radar dell’Inter, ma adesso piace anche alla Juventus.