Scontro fra una moto e un’auto in zona industriale: grave un centauro di 65 anni

E’ stato soccorso in elicottero il motociclista di 65 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale nel pomeriggio a Valdagno, in zona industriale.

Lo schianto, fra la moto e un’auto, è avvenuto intorno alle ore 17 in via dell’Artigianato. Dalle prime informazioni il centauro avrebbe riportato ferite molto gravi: dopo le prime cure sul posto, proseguite a lungo e che hanno permesso di stabilizzarne le condizioni, il motociclista è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Notizia in aggiornamento