Anziana fugge in strada dopo un ritorno di fiamma: soccorsa da una 19enne

Un’anziana di Torrebelvicino deve ringraziare la prontezza di spirito di una giovane passante, che l’ha soccorsa dopo che era stata colpita da una fiammata anomala del suo fornello, probabilmente provocata da una fuga di gas.

E’ successo questo pomeriggio in via Schio: l’82enne, colta dal panico dopo essere stata colpita dalla fiammata, è corsa in strada chiedendo aiuto. E se alcuni automobilisti sono passati velocemente, senza accorgersi dell’anziana in difficoltà, una giovane passante a piedi ha invece prende in mano la situazione: è entrata in casa, ha chiuso il gas e il contatore della luce e poi ha avvertito i vigili del fuoco.

I pompieri, arrivati dalla caserma di Schio, hanno messo in sicurezza del tutto il piano cottura, mentre la 19enne (di Schio) ha rincuorato quella che poteva essere sua nonna e che era ancora molto spaventata, tanto che gli stessi pompieri si sono complimentati con la ragazza per la competenza e il grande senso di altruismo con cui ha affrontato l’emergenza, risolvendo un problema che avrebbe potuto diventare molto più grave e rischioso.