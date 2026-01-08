Si rompe il braccio della gru nel cantiere del ponte: ferito un operaio

Un operaio, impegnato nel cantieri per la ricostruzione del ponte crollato in primavera a Valdagno, è rimasto stamane gravemente ferito.

L’uomo, intorno alle 8,30, era impegnato nello scarico del materiale da un camion quando si è rotto il braccio della gru e il manovratore, seduto nella cabina del mezzo è caduto. Sul posto sono accorsi i mezzi del Suem 118, che hanno provveduto al trasporto del malcapitato al pronto soccorso dell’ospedale valdagnese, Sul posto la polizia locale e i tecnici dello Spisal dellìUlss 8, che dovranno ricostruire quanto accaduto e le eventuali responsabilità.

Notizia in aggiornamento

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.