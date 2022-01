Tentano furto in abitazione, colti sul fatto con attrezzi per lo scasso. Denunciate tre persone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La segnalazione è partita alle 16 di sabato 8 gennaio quando alcuni residenti di via Gramsci a Valdagno hanno notato un’auto sospetta appostarsi sotto ad un’abitazione. Per il timore, poi risultato corretto, di persone poco raccomandabili al suo interno è partita la chiamata alla Compagnia dei Carabinieri di Valdagno che hanno raggiunto in breve tempo il luogo.

L’autovettura, una Lancia Musa di colore beige, era ancora piantonata nello stesso posto e alla vista della pattuglia dei carabinieri si è allontanata precipitosamente. Il ruotino di scorta montato nel mezzo è stato notato, come segno distinguibile, da molti abitanti della zona che hanno visto la Lancia Musa più volte in quella via. Una volta raggiunta l’auto, trovata in via Gasdotto a Valdagno i militari hanno identificato i tre occupanti, due uomini e una donna rispettivamente classe 90, 87 e 83, tutti di nazionalità italiana.

Nell’abitacolo sono stati rinvenuti oggetti quali chiavi alterate, grimaldelli e oggetti atti ad offendere ritenuti di possesso abusivo. Ricostruendo i fatti, grazie alle segnalazioni dei cittadini, i militari hanno potuto constatare il il tentato furto in una casa della zona. Sulla base degli indizi raccolti, e ricorrendo i presupposti, i carabinieri hanno dato avvio ad una perquisizione più accurata che ha permesso di rinvenire nel bagagliaio un coltello da cucina, altri oggetti atti allo scasso insieme ad una bicicletta.

A questo punto ai carabinieri non è rimasta altra soluzione se non deferire in stato di libertà i tre soggetti per tentato furto in abitazione in concorso, ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti per lo scasso e in grado di offendere.

La denuncia adottata d’iniziativa da parte del Reparto Radiomobile di Valdagno sarà definitivamente accertata solo dopo la sentenza irrevocabile di condanna, dopo aver sciolto i dubbi sul principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende.