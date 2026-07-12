Travolte sulle strisce pedonali, gravissima una 42enne. Ferite più lievi per la madre

Un attraversamento sulle strisce pedonali si è trasformato in pochi istanti in un grave incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. È accaduto nella mattinata di oggi, domenica 12 luglio, in viale Trento a Valdagno, uno degli assi viari più frequentati della città.

Secondo una prima ricostruzione, due donne residenti in zona, madre e figlia rispettivamente di circa 75 e 42 anni, stavano raggiungendo il lato opposto della carreggiata utilizzando il passaggio pedonale all’altezza del cinema Super. In quel momento sono state investite da una Fiat Panda che procedeva verso sud. Alla guida dell’utilitaria si trovava una donna pensionata. Le cause dell’accaduto sono al vaglio dei carabinieri, impegnati negli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica. Dai primi elementi raccolti, la conducente non avrebbe visto le due pedoni durante l’attraversamento e non avrebbe quindi nemmeno effettuato una manovra di frenata prima dell’impatto.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del Suem con le ambulanze e i militari dell’Arma, che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso. Ad avere la peggio è stata la figlia, le cui condizioni sono apparse subito particolarmente serie. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente è stata trasferita all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. La madre, rimasta anch’essa ferita nell’urto, è stata invece trasportata all’ospedale di Arzignano. I medici l’hanno presa in carico con un quadro giudicato di media gravità.

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