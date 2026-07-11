La rivoluzione verde della pelle: 28 nuovi super tecnici ITS pronti per le imprese

Un pezzo di carta in mano che sancisce due anni di intensa formazione e l’intenzione di portare avanti un settore locale fatto di tradizione familiare e conoscenza dell’intero sistema lavorativo della pelle e che, e forse soprattutto, garantisce alle aziende di poter puntare su lavoratori preparati in ambito tecnico.

La cerimonia di consegna che si è svolta giovedì scorso al MILE (Museum of Interactive Leather Experience), ha sancito il traguardo per 17 diplomati del corso ITS Green Leather Manager di Arzignano e 11 del corso ITS Fashion Sustainability Manager di Valdagno. Due percorsi biennali di alta formazione che stringono un patto d’acciaio con il territorio, come ha dimostrato la folta platea di autorità presenti, tra cui il Vice Sindaco di Arzignano Giovanni Lovato, insieme a numerosi sindaci, assessori della Valle del Chiampo e della Valle dell’Agno, e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Numerose le autorità istituzionali e i rappresentanti del mondo economico e produttivo presenti alla cerimonia, a testimonianza del forte legame tra il territorio e il sistema ITS. Tra questi il Vice Sindaco di Arzignano Giovanni Lovato, più sindaci e assessori dei Comuni della Valle del Chiampo e della Valle dell’Agno, autorità locali ed esponenti di scuole e associazioni di categoria.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre consegnati due premi al merito agli studenti del percorso Green Leather Manager, messi a disposizione da Officine di Cartigliano, per valorizzare l’impegno e gli eccellenti risultati conseguiti durante il biennio: il primo premio, del valore di 1.000 euro, è stato assegnato a Francesco Caoduro, mentre il secondo premio, del valore di 500 euro, è stato conferito a Valentina Dalla Valle. Sono state inoltre riconosciute le eccellenze del corso Green Leather Manager che hanno concluso il percorso con il massimo dei voti (110/110): Monica Braggion, Francesco Caoduro e Valentina Dalla Valle. La cerimonia ha rappresentato un momento di festa e di riconoscimento per gli studenti che hanno scelto di investire nella propria formazione, preparandosi a entrare da protagonisti nel mondo del lavoro e a contribuire allo sviluppo della filiera della pelle e della moda sostenibile. Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, Rino Mastrotto e Hearth, il cui supporto ha reso possibile questa significativa occasione di celebrazione.

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