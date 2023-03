Hockey su pista, Trissino capitale di (Coppa) Italia. Quattro i team vicentini a caccia di trofei

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Scorpacciata” di hockey su pista e di trofei messi in palio il prossimo fine settimana nella vallata dell’Agno, con il palasport di Trissino a ospitare le fasi finali di Coppa Italia del trittico di serie A1, A2 e B e, “in posticipo” anche la kermesse al femminile nella domenica successiva. Piatto forte sarà, ovviamente, la Final Four più in vista che vedrà i padroni di casa, campioni d’Italia e d’Europa e pure leader di campionato dell’Hockey Trissino andare a caccia del trofeo di A1.

Con il quintetto vicentino di Bertolucci a riprovarci ancora sulla pista amica del PalaDante, quando lo stesso impianto nel 2019 ospitò lo stesso evento – vinse Breganze allora, oggi in A2 – e rompere un curioso tabù che vede le società ospitanti non alzare più la Coppa Italia davanti ai propri tifosi nelle ultime otto edizioni, con una sola eccezione alla regola.

A fare da “antipasto” alla due giorni di full immersion di Trissino sarà la finale di coppa di serie B, sabato, tra la storica nobile decaduta dell’hockey piemontese Amatori Vercelli e la toscana Puma Viareggio. Una sfida tra veterani da una parte e una banda di giovani talenti dall’altra, tra l’altro allenati da Mirko Bertolucci, fratello di Alessandro il coach della prima squadra di casa. Finale di Coppa Italia di serie A2 alle 15 di domenica 19 marzo invece, il giorno seguente. In lizza un team vicentino in risalita dopo la crisi recente, il VenetoLab Breganze sopracitato e al 1° posto nella seconda divisione nazionale, e la novità Camaiore. La sfida in rosa chiuderà la manifestazione sette giorni dopo, mettendo anche qui in palio la Coppa Italia al femminile alle 15.30e sempre al Paladante, con le due rivali “abbonate” alle sfide da trofeo, vale a Roller Matera e Valdagno.

Tornando al duello a quattro stecche per il trofeo di A1 maschile, a distanza di ormai quasi 50 anni Trissino punta a bissare l’unica Coppa Italia in bacheca del club, datata 1974, e sfuggita di mano un anno fa. Insieme ai padroni di casa può sognare in grande anche la Ubroker Bassano, che pur indossando alla viglia le vesti di squadra outsider sa di potere sgambettare chiunque in gara secca. Ne sa qualcosa l’Hokey Trissino, che “al galoppo” ha vinto la regular season con successi pieni in 18 delle 23 partite, e soli 3 ko, uno dei quali patito però proprio al cospetto dei giallorossi.

Proprio le due vicentine si sfideranno in un derby di semifinale fratricida: chi andrà avanti già il giorno dopo contenderà il trofeo alla vincitrice dell’altra semifinale tra Amatori Wasken Lodi ed Edilfox Grosseto, in pista per la prima delle due semifinali di sabato alle 18 (l’altra tutta vicentina a seguire, alle 21). I lodigiani, al pari dei trissinesi, sono i favoriti, in virtù del 2° posto attuale in classifica dietro al quintetto di casa, nel prossimo week end di Coppa. Finalissima di A1 domenica alle 18.