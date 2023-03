Serie C: esonerato Francesco Modesto, L.R. Vicenza affidato a Dan Thomassen

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era nell’aria e pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità, il L.R. Vicenza ha esonerato Francesco Modesto sollevando dall’incarico anche lo staff tecnico che lo ha seguito finora. Dopo la sconfitta subita nelle serata di ieri, 2-0 contro la Virtus Verona, la società ha deciso per il cambio di rotta in vista dei play off, inoltre c’è da giocare anche il ritorno della finale di coppa Italia che diventa molto importante alla luce degli ultimi risultati e il conseguente rischio di scivolare in classifica. Con l’aggiudicazione del trofeo nazionale di categoria i biancorossi salterebbero i due turni del girone passando subito alla fase nazionale come testa di serie e per questo motivo serve arrivarci nel migliore dei modi. La dirigenza biancorossa ha dunque scelto la soluzione interna promuovendo in prima squadra l’allenatore delle primavera Dan Thomassen e del suo secondo Gabriele Stevanin.

Insieme al tecnico e al suo vice sono confermati il preparatore dei portieri Lorenzo Squizzi e il preparatore atletico Alessandro Dalmonte. Thomassen, classe 81, vanta una quasi ventennale carriera da giocatore; ha iniziato nel Padova tra C2 e C1 per quattro stagioni poi la serie A danese, norvegese e svizzera prima di tornare in Italia alla Triestina in C1. dal 2012 al 2017 è sceso di categoria giocando con Este, Padova, Abano e Vigontina San Paolo in serie D. Il danese sarà chiamato a lavorare prima di tutto sulla mentalità della squadra che in questo momento sembra molto fragile. Lo scoglio Triestina, domenica 19 marzo alle 17:30, sarà il primo banco di prova del neo allenatore biancorosso.

Questo il comunicato ufficiale della società biancorossa: