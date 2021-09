Nel weekend il centro si colora con la mostra mercato del florovivaismo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna a Vicenza la mostra mercato del florovivaismo “Fiori, colori e…”. L’appuntamento è in piazza dei Signori venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 settembre dalle 9 alle 21. Dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria delle edizioni del 2020 e di quella della primavera del 2021, ora la manifestazione si ripresenta in grande stile nel salotto della città con i prodotti di aziende provenienti da tutta Italia. L‘evento è promosso dall’associazione culturale Il Tritone, in collaborazione con l’assessorato al turismo del Comune.

“Con grande determinazione – commenta l’assessore al turismo Silvio Giovine – stiamo cercando di uscire dalla difficile situazione creata dalla pandemia, offrendo sempre più occasioni di svago nelle nostre piazze del centro grazie alla collaborazione delle associazioni che si spendono per rendere viva la città. Un ringraziamento va a il Tritone che ancora una volta renderà piazza dei Signori un giardino fiorito e colorato, inviando così un messaggio di ottimismo e di speranza”.

“L’edizione di settembre non solo animerà la nostra bella città per un invito alla visita rivolto ai turisti e ai vicentini, ma saprà dare anche un positivo messaggio di bellezza e serenità come sanno fare piante e fiori – aggiunge Anna Marsiletti, presidente de Il Tritone -. Difficile non trovare un momento di conforto e rigenerazione immergendosi nel meraviglioso e variopinto mondo del florovivaismo. Mi auguro che questo possa accadere a chi visiterà la mostra, cedendo alla tentazione di fare acquisti nei banchi dei tanti espositori presenti in questi tre giorni”.

Ritornano anche altri appuntamenti concomitanti, sempre organizzati da Il Tritone. Piazza Castello si tingerà del colore della lavanda con “Lavanda del Lago” che porterà i suoi prodotti 100% biologici a Vicenza da sabato 4 a mercoledì 8 settembre, dalle 9 alle 20, giorno dedicato alla festa della Madonna di Monte Berico. Spazio alle curiosità sabato 4 settembre dalle 9 alle 20 con “Chi Cerca Trova” in corso Fogazzaro, il tradizionale appuntamento del primo sabato di settembre.