Escursioni, carnevale, teatro e gara di corsa in montagna: ecco gli eventi del weekend

Camminare all’aria aperta, tra storia e natura. O, in alternativa, mettere temporaneamente da parte le preoccupazioni di tutti i giorni per godersi qualche momento di spensieratezza grazie all’atmosfera carnevalesca. Ma anche lasciarsi ammaliare dall’arte teatrale, come pure entusiasmarsi per via di una competizione sportiva montana. Tutto ciò, e molto altro, sarà possibile per merito del programma di iniziative in programma per questo fine settimana in provincia di Vicenza. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Schio, domani 31 gennaio, si avrà l’opportunità di partecipare ad un’escursione panoramica ad anello che, partendo da Poleo, condurrà fino alla cima del monte Enna. Percorrendo antichi sentieri e vecchie strade militari, si giungerà al forte italiano della Grande guerra che, da questo monte, prende il nome. Nella stessa giornata, a Sandrigo, si terrà la Grande Sfilata dei Carri Allegorici e dei Gruppi Mascherati. L’evento vedrà protagonisti carri provenienti da tutto il Veneto.



In quel di Thiene, domani 31 gennaio e domenica 1° febbraio, le sale del Castello faranno da sfondo allo spettacolo interattivo per famiglie “Castello di ghiaccio“. I partecipanti vivranno un’esperienza all’insegna di momenti narrativi, giochi, musica e un laboratorio creativo. A Bassano del Grappa invece, domani 31 gennaio, il Monastero di Santa Croce di Campese ospiterà l’iniziativa “Parla come mangi“. L’intera giornata sarà caratterizzata da eventi dedicati all’interconnessione tra cibo, ecologia, spiritualità, comunità e territorio.

A Chiampo, domani 31 gennaio e domenica 1° febbraio, avrà luogo il 47° Carnevale Chiampese, tra festa in maschera nel palatenda riscaldato e sfilata allegorica per le vie del centro. A Grisignano di Zocco, domani 31 gennaio, nell’ambito del progetto formativo “Impronta urbana“, Caterina Russo, tecnico e formatore Fisc, insegnerà ai proprietari come “gestire” correttamente il loro cane. L’appuntamento è presso il centro cinofilo “Sulla strada del cane”.

A Villaverla, domani 31 gennaio, si terrà l’ultima iniziativa organizzata da “Le Risorgive del Bacchiglione” nell’ambito della rassegna “Creative“. In quest’occasione, i partecipanti realizzeranno timbri autocostruiti e personalizzati. In quel di Vicenza invece, oggi e domani 31 gennaio, sul palco del Teatro Astra andrà in scena lo spettacolo “Tocut“, liberamente tratto da Pezzettino di Leo Lionni.

A Cesuna, domani 31 gennaio, l’appuntamento è con un’escursione serale in Val Magnaboschi, accompagnata da una cena tipica presso il Rifugio Bar Alpino. A Gallio invece, domenica 1° febbraio, avrà luogo la dodicesima edizione della gara di corsa “Strafexpedition Winter“. Infine, nella medesima giornata, presso Fusine di Posina si terrà la Festa del Sole.

