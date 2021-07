Tunnel Schio-Valdagno, entrano nel vivo i lavori sui fari: 20 giorni di chiusure alternate

Tunnel Schio-Valdagno, al via i lavori per le tre settimane restanti del mese di luglio per installare la nuova illuminazione nella galleria. Saranno svolti esclusivamente in orario notturno, cercando di limitare al minimo i disagi per gli utenti. A comunicarlo oggi è l’ente Provincia di Vicenza attraverso Vi.Abilità, la società che gestisce i 1.300 chilometri di rete stradale provinciale, responsabile anche del collegamento sotterraneo tra la Val Leogra e la Valle dell’Agno.

Come noto l’investimento concordato per la sostituzione dell’impianto luce e altre migliorie accessorie ammonta a 2,1 milioni di euro.

Dopo gli interventi preparatori conclusi con cantieri rapidi a intermittenza, il procedimento di installazione del nuovo impianto è entrato nel vivo in questi giorni. Si sta provvedendo alla sostituzione di circa 1.200 proiettori di vecchia tecnologia (sodio alta pressione) con nuovi apparecchi con tecnologia a led.

Il cronoprogramma dei lavori prevede nella settimana in corso, dal 5 al 10 luglio, senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalle ore 21.30 alle ore 6 del giorno. Da lunedì prossimo la seconda fase implica (fino al 24 luglio) la chiusura totale notturna del tunnel nello stesso orario, che si protrarrà quindi per due settimane piene. Eccezioni al calendario sono previste nelle serate/notti dei giorni festivi, vale a dire sabato e domenica, in cui la circolazione rimarrà aperta al pubblico.

Durante il giorno e in particolari nelle fasce orarie con maggior afflusso di gente, in ogni caso, il tunnel sarà sempre regolarmente accessibile a tutti i veicoli su entrambi i sensi di marcia, verso Valdagno e Schio. Rimane inoltre regolarmente transitabile la galleria Valle Miara di Valdagno. I lavori sono stati preceduti, nei mesi scorsi, da una fase di test, che si è conclusa con la posa della segnaletica di cantiere lungo l’intera galleria (4.690 metri) e l’installazione di un impianto semaforico ai due imbocchi.

L’intervento si concluderà con le fasi di collaudo e messa a punto del nuovo sistema. Una volta completato l’intervento al tunnel Schio-Valdagno si proseguirà con i lavori all’interno in galleria Valle Miara (650 metri). “Interverremo prima nel tunnel Schio-Valdagno e poi nella galleria in comune di Valdagno – spiega il consigliere provinciale alla Viabilità, Davide Faccio -. L’impegno sul piano economico è importante, ma avremo significativi risparmi sia per quanto riguarda i consumi elettrici, stimati intorno al 30%, sia per quanto riguarda i costi legati alla manutenzione, visto che la vita utile di una lampada a led è cinque volte superiore a quella delle lampade tradizionali”.