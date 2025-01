Cuba, incidente stradale con turisti italiani: vittima una coordinatrice di Avventure nel Mondo

L’ambasciata d’Italia a L’Avana sta presentando assistenza ai connazionali, in raccordo con la Farnesina. Ancora non è chiara la dinamica ma si sa che il pulmino è entrato in collisione con un camion ed è finito fuori strada andando a sbattere con la ringhiera di cemento di un ponte al chilometro 209 dell’autostrada vicino al comune cubano di Aguada de Pasajeros, a Cienfuegos.

La comunicazione di Avventure nel Mondo: “Siamo molto addolorati nel dover comunicare una brutta notizia che ci ha raggiunto in queste ore, ieri pomeriggio, a Cuba, il pulmino di uno dei nostri gruppi è stato coinvolto in un incidente stradale e purtroppo, la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta e la guida non ce l’hanno fatta. In queste ore stiamo cercando di capire la dinamica dell’incidente e abbiamo attivato tutti i canali di emergenza per gestire l’accaduto. Siamo molto addolorati per la perdita di una persona che da molti anni faceva parte della famiglia di Avventure, partecipando sempre attivamente e con entusiasmo alla vita associativa dell’Angolo di Roma. Vi chiediamo per ora il massimo riserbo, per rispetto della famiglia e degli amici”.

Patrizia Crisolini Malatesta morta nell’incidente era molto esperta di viaggi, ne aveva coordinati decine per Avventure nel Mondo: “Una cosa che faccio con grande passione, non so fino a quando, è viaggiare – si legge sul suo blog – Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare, Queste sono al momento le due grandi passioni della mia vita”.