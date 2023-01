A4, schianto fra due auto a Padova Est: tre feriti e un veicolo incenerito

Poco dopo le 8,30 di sabato 7 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 nei pressi dello svincolo di Padova Est per un incidente tra due auto con conseguente incendio di uno dei mezzi coinvolti: tre persone sono rimaste ferite e trasferite in ospedale.

I pompieri sono accorsi dalla vicina sede con due squadre, hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto una delle auto, mentre le tre persone ferite sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferiti in ospedale. Il guidatore dell’auto divorata dalle fiamme, in particolare, è uscita dalla propria auto poco prima che questa prendesse fuoco.

Sul posto anche la polizia stradale e il personale ausiliario della società autostradale.