Allerta meteo: dalla mezzanotte previste gelate fino a giovedì sera. Rischio gelicidio

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso oggi, mercoledì 20 gennaio, un bollettino meteo dove si evidenzia lo stato di attenzione per gelate sulla fascia Alpina e Prealpina. Il bollettino è valido per domani, giovedì 21 gennaio, dalle ore 00.00 alle ore 20.

La Protezione Civile, a seconda dell’intensità dei fenomeni, può riconfigurare lo stato di attenzione in stato di pre-allarme o allarme.

Sono previste per domani deboli nevicate sulle zone montane con limite neve in rialzo in genere oltre i 1000/1200 metri sulle Prealpi e i 900/1100 sulle Dolomiti; alle quote inferiori e in alcuni fondovalle più freddi sarà possibile la locale formazione di gelicidio (pioggia che si congela al suolo), sulle zone prealpine specie al mattino, sulle Dolomiti localmente possibile anche nel pomeriggio.

Il bollettino meteo è servito alla Regione per raccomandare in particolare alle amministrazioni locali l’avvio di tutte le procedure necessarie di allertamento per le previste criticità nel territorio di competenza e anche gli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie affinché assumano ogni iniziativa utile a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.