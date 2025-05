Allerta meteo fino a domani sera: previsti temporali localmente intensi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel pomeriggio/sera di oggi giovedì 15 maggio una nuova fase di instabilità investirà il territorio regionale. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, dapprima sulle Prealpi e poi sulla pianura, in rapido spostamento.

Saranno possibili fenomeni localmente intensi specie tra pedemontana e pianura, con forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate.

In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, eccetto per la zona VENE-A (provincia di Belluno – Alto Piave), valido dalle ore 15 di oggi alla mezzanotte di venerdì 16 maggio.

