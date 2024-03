Autonomia, fissata al 29 aprile la discussione alla Camera. Zaia: “Pronti a un passo che sarà storia”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Il 29 aprile potrà essere una nuova pietra miliare per l’Autonomia: la riforma arriverà alla discussione e poi al voto alla Camera, dopo l’approvazione ricevuta dal Senato”. Sono le parole del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a commento della definizione della data in cui la riforma sull’autonomia approderà nell’aula di Montecitorio.

“Restiamo con gli occhi puntati a quanto sta accadendo a Roma – prosegue il governatore – dove, grazie a questo Governo, la riforma federalista passo dopo passo sta gettando le radici, mettendo a frutto un lavoro intenso costruito con passione dalle Regioni e dai territori del Paese. Il testo sta affrontando l’iter parlamentare, passo dopo passo; anche grazie alle audizioni in corso in questi giorni la riforma dell’autonomia è stata approfondita e migliorata. L’Italia, l’intero Paese, dev’essere orgogliosa di come grazie a questa riforma si è scoperta capace di guardare al futuro, affrontando con serietà a rigore un’ evoluzione federalista che avvicinerà le istituzioni ai cittadini, ma anche i cittadini a un’amministrazione pubblica che verrà percepita più vicina”.

“Seguiamo con attenzione anche il lavoro effettuato, e ancora in corso, sui Lep, avviato con rigore dal Ministro Calderoli e dall’intero Governo Meloni, che ringrazio. Ho dato anche indicazioni perché le nostre strutture regionali – e la delegazione trattante costituita in Veneto – avviino già una serie di approfondimenti, anche procedurali, per farci trovare pronti a un proficuo confronto con il Governo sin all’indomani dell’entrata in vigore dell’Autonomia: vogliamo ‘mettere a terra’, nel corso del prossimo periodo, la riforma, lavorando già alle deleghe delle competenze che il Veneto potrà richiedere allo Stato centrale. Ci faremo trovare pronti per un appuntamento destinato a entrare nella storia del nostro Paese”, termina il Presidente Zaia.