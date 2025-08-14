Cade dal pedalò durante una gita sul lago di Molveno: morto 12enne vicentino

Un ragazzino di origini pakistane, residente in provincia di Vicenza ha trovato oggi la morte in Trentino dopo essere caduto nelle acque del lago di Molveno. E’ stato recuperato privo di sensi nel tardo pomeriggio, dopo 40 minuti sott’acqua: è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo era uscito con la famiglia per andare a fare una gita sul lago in pedalò. A dare l’allarme, intorno alle 14 di oggi 14 agosto, sarebbe stato il padre che, al rientro a riva, si è accorto che il figlio non era più insieme a loro.

Dal momento dell’incidente al recupero, da parte dei vigili del fuoco volontari e dei sommozzatori, è passata quasi un’ora. Il 12enne era in arresto cardiaco: è stato rianimato sul posto dai soccorritori e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, ma è morto poco dopo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: sul luogo dell’incidente presenti anche i carabinieri.

