Covid, per il secondo giorno in aumento i casi in Veneto. Un morto a Vicenza

Ancora in aumento in Veneto i casi di contagio da Coronavirus. Anche se i numeri sono molto ridotti, il fatto che il trend da due giorni si sia invertito, portando i nuovi positivi sopra quota cento per il secondo giorno consecutivo, desta attenzione, in particolare rispetto alla diffusione della variante Delta del virus, più contagiosa. Il bollettino di Azienda Zero contenente i dati del contagio segna infatti nelle ultime ventiquattr’ore 106 i nuovi positivi trovati con i tamponi e un decesso, avvenuto all’ospedale di Vicenza (da un mese nel vicentino non vi erano morti per Covid).

Il totale degli infetti in regione, dall’inizio dell’epidemia nel febbraio 2020, sale a 426.131, quello delle vittime a 11.620.

Se c’è una piccola crescita nella quantità di persone positive, rimane invece stabile la conta dei pazienti ricoverati con diagnosi di Covid: sono 232 quelli in area medica, 14 quelli in terapia intensiva. 12 i nuovi casi registrati a Vicenza. Gli attualmente positivi sono 635. Negli ospedali situazione invariata, con 5 pazienti Covid ancora ricoverati in area non critica.

La campagna vaccinale. Ieri sono state 46.016 le dosi di vaccino somministrate in Veneto (per un totale di 4.529.531 dal dicembre scorso). Sono state inoculate l’88,2% delle dosi ricevute. 1.826.406 le persone che in Veneto hanno completato il ciclo vaccinale, il 37,6% della popolazione residente.