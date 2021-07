Covid, salgono i contagi nella regione. In un giorno + 490 casi. Vaccino oltre il 50%

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non si arresta la crescita di nuovi casi di Covid-19 in Veneto. È quanto emerge dal report regionale di oggi. Sono saliti a 490 i nuovi contagiati, con un totale di 433.627 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Dalla Regione, inoltre, segnalano che nel computo totale sono stati inclusi anche 314 casi storici già segnalati al Iss, ma non precedentemente presenti nei bollettini quotidiani.

Due, invece, in nuovi decessi per un totale di 11.634 da inizio pandemia. Nei reparti non critici degli ospedali i ricoverati sono 174 (+ 14 rispetto a ieri) e 20 in terapia intensiva (uno in meno rispetto alle ultime 24 ore).

L’incremento maggiore di nuovi positivi si registra nel Veronese (+ 150), mentre per il Vicentino sono 73 i nuovi contagiati per un totale di 1221 attualmente positivi e 71103 casi da inizio emergenza. I ricoverati in area non critica sono cinque all’ospedale di Santorso, uno al San Bassiano e uno al San Bortolo.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, invece, ieri sono state somministrate 43.344 dosi di vaccino in Veneto (per un totale di 5.303.562 dal dicembre scorso). Finora sono state inoculate l’95,8% delle dosi ricevute. Sono 2.457.758 le persone che in Veneto hanno ricevuto entrambe le dosi previste, ovvero il 50,6% della popolazione residente. Nell’Ulss 8 Berica sono state vaccinate 545.623, mentre nell’Ulss 7 Pedemontana sono 383.548.

Dati aggiornati alle 23:59 del 26.07.2021