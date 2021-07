Incidente sulla Valdastico Sud, muore l’autista di un furgone. E’ stato sbalzato in strada

Bilancio drammatico in seguito a un incidente autostradale avvenuto oggi in orario di “pausa pranzo” sul tratto sud dell’A31 Valdastico, sul confine comunale e tra i caselli di Longare e Albettone in territorio di Castegnero. L’allarme è scattato alla centrale operativa del 118 alle 13.20 di oggi, con invio immediato di un’ambulanza dall’ospedale di Vicenza per l’emergenza all’altezza dello svincolo.

Purtroppo una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in seguito allo schianto di un furgone, con il conducente proiettato fuori dal lato guida e sbalzato sull’asfalto a perdere la vita praticamente sul colpo. Si tratta di un uomo di 66 anni, mentre un secondo più anziano, di 76 anni di età, è stato trasferito subito in pronto soccorso in codice giallo, malconcio ma in condizioni non gravi e cosciente. Si tratta di due cittadini italiani la cui provenienza e residenza non sono al momento ancora note.

Il veicolo viaggiava nella corsia di accesso in direzione Rovigo quando improvvisamente ha sbandato, per cause al momento del tutto ignote, andando a sbattere sulle barriere che delimitano la carreggiata. Solo per caso altre vetture siano rimaste coinvolte nell’impatto, fatale per l’autista nato nel 1955, di cui non si conosce l’identità in attesa di comunicare la tragica notizia ai familiari. Avrebbe sfondato il finestrino o lo sportello sul lato di guida dopo l’urto e il ribaltamento del camioncino di colore bianco, secondo le prime informazioni utili, senza alcuna possibilità di rianimarlo una volta giunti i soccorsi sanitari.

Sul posto è presente la Polstrada di Vicenza e il personale ausiliario della rete autostradale. L’area circoscritta dove si è verificato l’incidente è stata messa in sicurezza non appena effettuati i rilievi, riaprendo da poco la circolazione, in attesa della rimozione del furgone incidentato. Resta da capire se a monte della tragedia vi sia stato un malore o una beffarda distrazione alla guida, da parte della vittima. Forse è un colpo di sonno l’ipotesi più accreditata, visto che la coppia di collaboratori aveva da poco lasciato una trattoria poco lontano dopo aver pranzato insieme.

La notizia è in aggiornamento