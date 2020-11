Covid/Veneto: nuova ordinanza regionale, chiudono outlet e punti vendita nel fine settimana

Mascherina portata sempre, anche sui mezzi pubblici e quando in auto o in casa ci sono persone non conviventi; attività motoria lontana dai luoghi affollati; outlet e grosse superfici di vendita, parrucchieri chiusi nel fine settimana; obbligo di servire solo persone sedute in bar e ristoranti fra sle 15 e le 18.

Ancora, niente passeggiate nei centri storici e nei luoghi turistici (mare, laghi, montagne), negozi chiusi la domenica, centri commerciali anche il sabato. Restrizioni ancora per i bar e per le competizioni sportive (serve il tampone), supermercati riservati dove possibile agli over 65 per le prime due ore del mattino.

Sono queste le principali decisioni contenute nella nuova ordinanza che entrerà in vigore in Veneto alla mezzanotte e un minuto di venerdì 13 novembre.

Un ordinanza presentata alle 12.30 in conferenza stampa dal presidente della Regione Luca Zaia e condivisa sia con i presidenti delle Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia – Stefano Bonaccini e Massimiliano Fedriga – e dal Ministro della Salute Roberto Speranza. “Il problema della pressione sugli ospedali è serio – ha detto Zaia – e poi non si dica che non l’ho detto”.

I dati regionali di oggi segnano 90.901 positivi dall’inizio dell’epidemia, 19.055 persone in isolamento, 1.866 ricoverati (+103 in 24 ore), 221 terapie intensive (+5), 2.727 decessi (+38) e 5.404 dimessi (+68) dal febbraio scorso: “complessivamente siamo oltre i duemila pazienti ricoverati, siamo sulle punte massime della prima fase della primavera scorsa” ha affermato il presidente Zaia.

Notizia in aggiornamento