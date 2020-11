Covid, Zaia: “la curva è stabile ma l’indice Rt è 1,20”. Altri letti occupati, quasi 3 mila (contro 2.400 di marzo)

“La curva è nella sua fase apicale, una fase di stabilità in cui sostanzialmente i ricoveri sostanzialmente non aumentano nè calano. Il Covid è una realtà, e sa prenderci come in contropiede”. Il dato sui pazienti in cura tra reparti adattati e sale di rianimazione intensiva si avvicina quindi non più a balzi ma a passi continui verso quota 3 mila, “mentre a marzo erano circa 2.400” come ha fatto notare il presidente regionale Luca Zaia, che anticipa uno studio sulla mortalità per coronavirus, in fase di ultimazione.

“Il tema del distanziamento strategico rimane strategico ed essenziale“, ha ribadito per l’ennesima volta il timoniere della Giunta regionale, che oscilla tra commenti confortanti come il rallentamento proporzionale dei contagi e la tenuta degli ospedali veneti, in vista della Conferenza Stato-Regioni da cui sortiranno i punti salienti del prossimo Dpcm, atteso in settimana

Sul piano sociale toccato un taso dolente, riguardo all’atteggiamento di molti cittadini nei confronti della seconda ondata. “A marzo avevamo tutti paura, ora molte volte sembra che si un affare che riguarda solo chi è in ospedale. Ci vuole più rispetto quando si parla di mortalità da Covid, gli anziani ad esempio hanno il diritto di vivere come tutti gli altri cittadini, non sono un rifiuto della società, hanno contribuito a rendere grande questo Veneto! Sono stanco di chi dice frasi del tipo ‘sarebbero morti comunque’ per chi è deceduto per comorbidità con altre patologie, queste persone avrebbero inevitabilmente vissuto molto di più”.

REPORT ULSS REGIONALI. Il Veneto rimane stabilmente sul podio in ordine quantitativo sul numero dei nuovi contagi, alle spalle della Lombardia: sono 2.003 i nuovi positivi, a fronte di un numero di tamponi sensibilmente ridotto come d’altronde accade ad ogni inizio settimana, con dati riferiti alla domenica. Niente segno “meno” sulla linea ospedaliera, che registra aumenti contenuti ma non ancora l’auspicata inversione di tendenza. Aggiornati a 2.608 i pazienti affetti da coronavirus in cura in aree non critiche (+26 rispetto a ieri), a cui vanno aggiunti i più gravi, assistiti in terapia intensiva in numero di 339 (+8), quindi 2.947 in tutto.

Si contrae il dato sui decessi con concorso dell’epidemia, ma sono 34 le famiglie a piangere un lutto “a distanza” nel corso dell’ultima domenica di novembre. Il dato sui dimessi dagli ospedali è di 66 uomini e donne convalescenti, ma il saldo mostra come siano ancora di più coloro che accedono rispetto a quelli che lasciano i poli sanitari veneti. L’indice Rt rimane costante e quindi alto: 1,20. “Un mese fa poteva rappresentare un valore mediamente buono – chiosa Zaia – ma oggi è uno dei più alti tra le regioni italiane”. Ad approfondire il tema l’assessore Gianpaolo Bottacin. “Questo significa che nelle regioni a colorazione arancione o rossa le restrizioni più stringenti rispetto a quanto previsto nelle aree gialle come il Veneto hanno favorito il calo del parametro. L’indice indica se il contagio si sta contraendo, quando è minore a uno, oppure in incremento, come segnala il valore Rt a 1,20 che bisogna abbassare, dopo averlo stabilizzato”.