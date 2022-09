Disastro ambientale nelle Marche, Bottacin: “Protezione civile veneta pronta a partire”

“Sto seguendo, passo dopo passo, la tragedia dell’alluvione che ha colpito stanotte, senza pietà, il territorio delle Marche. Come Regione del Veneto abbiamo immediatamente dato la piena e totale disponibilità della nostra Protezione Civile al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e alla Regione marchigiana. Dalle prime informazioni sappiamo che il disastro è stato devastante e localizzato. Qualora la Protezione Civile delle Marche fosse in difficoltà, secondo il cronoprogramma per le emergenze, partiranno in aiuto prima le Regioni più vicine. Il Veneto è comunque pronto”.

Sono le parole dell’assessore della Protezione Civile del Veneto, Giampaolo Bottacin, che, insieme al Presidente della Regione Luca Zaia, manifesta “la sua solidarietà nei confronti di un territorio che ha subito, nelle scorse ore, un disastro ambientale dovuto a un terribile nubifragio che ha messo in ginocchio la gente del luogo, creando gravi danni alle abitazioni e alle varie attività”.

“Un plauso – ha concluso Bottacin – va infine a tutti quei volontari, della Protezione Civile e non, ai vigili del fuoco e a quanti si stanno prodigando in queste ore per dare una mano concreta alle Marche e ai suoi cittadini per rialzarsi in piedi presto e con orgoglio”.