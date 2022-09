Serie C: Albinoleffe-L.R. Vicenza, Baldini: “Tutti ci affrontano come la squadra da battere”

Il L.R. Vicenza è chiamato a bissare l’ottimo successo ottenuto in casa con il Lecco nel turno infrasettimanale di martedì scorso. Il 4-0 inflitto ai lombardi arriva al termine di una partita giocata senza particolari rischi e cancella, dunque, la sconfitta di Padova. Nel nuovissimo impianto “Albinoleffe Stadium” costruito a Zanica e inaugurato lo scorso dicembre, i biancorossi vogliono ottenere il primo risultato pieno stagionale lontani da casa. Il nuovo stadio in provincia di Bergamo conta pochissimi posti a sedere, solo 1791 e i 513 messi a disposizione degli ospiti sono vicini al sold out.

Nella rosa dei bergamaschi un volto molto conosciuto a Vicenza, Andrea Cocco, che ha lasciato il segno nella stagione 2014-2015 giocando 36 partite e siglando 19 reti. La magica rincorsa portò a sfiorare la promozione in serie A e rimane ad oggi l’ultimo grande campionato disputato dal Lane, con alla guida il tecnico Pasquale Marino. L’Albinoleffe arriva alla quarta di campionato con un ruolino di marcia tutt’altro che positivo, un solo punto conquistato nel 2-2 con la Pro Sesto, le due sconfitte sono giunte contro FeralpiSalò e Pergolettese.

Queste alcune dichiarazioni dell’allenatore biancorosso Francesco Baldini (disponibile video integrale sotto): “Sono molto concentrato sulla prestazione e serve farla in trasferta. Al contrario di Padova, sappiamo di trovare un ottimo terreno di gioco, quindi quello che chiederò ai ragazzi sarà di fare la prestazione, perché il risultato, come vi dico sempre, è una conseguenza e noi dobbiamo andare a fare la prestazione per continuare la nostra crescita, perché abbiamo ancora dei margini di crescita. Me li aspetto nella compattezza di squadra, abbiamo fatto un passo in avanti, ma ne possiamo fare altri, possiamo veramente diventare una squadra tosta sotto tutti i punti di vista e in questo momento lo siamo moltissimo in fase realizzativa, possiamo migliorare ancora tanto nella fase di non possesso, che non vuol dire ritirarsi e difendersi, ma vuol dire andare a pressare ancora meglio, andare a rubare palla alto ancora meglio, non avere quei 20 minuti che abbiamo avuto anche durante il primo tempo e quindi, sotto questo punto di vista, mi aspetto il miglioramento.

“L’Albinoleffe –continua Baldini– ha perso l’ultima partita immeritatamente, perché se c’era una squadra che doveva passare in vantaggio era proprio l’Albinoleffe, ha avuto subito due grandissime occasioni dove è stato bravo il portiere della Pergolettese. Ha davanti giocatori che conosciamo molto bene, come Mancini e come Cocco che voi conoscete bene perché è stato qua, anche se diverso tempo fa. I risultati non rispecchiano il loro gioco, quindi bisognerà stare veramente molto concentrati. Il 4-0 in casa è passato e noi ora dobbiamo andare a fare prestazione anche in trasferta. Abbiamo un’ottima squadra ma abbiamo già preso degli “schiaffi nei denti” e questo ci deve far capire che non si vince solo avendo una squadra forte. Averla ti facilita perché nel momento in cui gestisci la partita, fai dei cambi, entrano giocatori che possono giocare titolari in tutte le altre squadre, è sicuramente un vantaggio. A me è la prima volta che succede e mi rendo conto di quanto sia un vantaggio. Però tutti ci affrontano come la squadra da battere e quindi le forze di chi ti affronta, aumentano sempre”.