Domani nuova allerta gialla per temporali in Veneto

Nel pomeriggio di oggi – lunedì 20 luglio – sul Veneto sarà possibile qualche nuovo rovescio e temporale specie su zone montane e pedemontane con probabilità bassa di fenomeni intensi. Martedì l’instabilità sarà crescente già dal mattino con probabili rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi (con forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, per la giornata di domani, martedì 21 luglio.

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