Eccellenze venete: cocktail alla grappa nell’elenco dell’International Bartenders Association

Il nome Ve.N.To è l’acronimo che unisce Veneto e Trentino, luoghi dove risiedono i due ideatori del cocktail a base di grappa, il primo ad entrare nella prestigiosa lista Iba (International Bartenders Associations). Una creazione nata dall’affiatato lavoro in tandem di Samuele Ambrosi e Leonardo Veronesi, esperti bartender dalla spiccata vena creativa. Il drink è nato ufficialmente nel 2019 quando Ambrosi, co-fondatore del Cloakroom Cocktail Lab di Treviso, ha messo mano alla ricetta originale del collega e amico Veronesi, titolare del RivaBar a Riva del Garda, dando vita alla bevanda che oggi può contare il prestigioso riconoscimento.

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia esprime soddisfazione per l’ennesimo traguardo raggiunto: “La nostra grappa è un prodotto che merita la rinomanza di cui gode perché non ha nulla da invidiare agli altri distillati che solo per l’esotismo del nome e la diffusione mediatica dominano tra i drink internazionali. L’inserimento di Ve.N.To, acronimo

che già riassume tutta la nostra tradizione, nella prestigiosa lista Iba dei cocktail ne è

la conferma. Un altro traguardo raggiunto dai nostri prodotti più tipici che dimostrano ancora una volta di riscuotere apprezzamento e di poter essere valorizzati in combinazioni che non sminuiscono ma esaltano la loro territorialità – conclude il Governatore Luca Zaia -. Ai creatori della ricetta del cocktail premiato, esprimo i miei complimenti”.

LA RICETTA DEL VE.N.TO

Ingredienti:

4,5 cl di grappa bianca

2,25 cl di succo fresco di limone

1,5 cl di honey mix (o infuso di camomilla)

1,5 cl di cordial di camomilla (prodotto italiano non reperibile ovunque, si può fare home made macerando la camomilla e i fiori di camomilla romana con scorza di limone)

1 cl di albume (facoltativo)

Preparazione:

Inserire tutti gli ingredienti nello shaker con ghiaccio e agitare con forza. Filtrare e servire in un tumbler precedentemente raffreddato già colmo di ghiaccio

Decorazione:

scorza di limone e acini di uva bianca