Riapre a Thiene lo sportello dell’Agenzia delle Entrate: due mattine alla settimana, su appuntamento

Da giovedì 1° settembre riaprono a Thiene gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nella sede di via Rasa due mattine a settimana, nella stessa fascia di apertura al pubblico anche dell’adiacente ufficio Inps, così da rendere più agevole l’accesso degli utenti ai due servizi, semplificando la vita ai cittadini.

Anche per lo sportello di Thiene, come per tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in Veneto, l’accesso dei contribuenti avviene unicamente su appuntamento tramite il servizio di prenotazione unificato Cup, già attivo sin d’ora anche per Thiene.

Gli uffici thienesi, trasferiti da via Vanzetti nella sede di via Rasa nel 2013, erano stati chiusi con l’arrivo della pandemia nel 2020, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie e conformemente alle norme nazionali e regionali e in considerazione del contestuale potenziamento dei servizi accessibili da remoto. Per questo, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19, lo Sportello di Thiene era stato chiuso, al pari degli altri sportelli presenti nel territorio regionale.

Dopo la cessazione dello stato di emergenza lo scorso 24 marzo, e valutato l’assetto attuale dell’Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa, da cui lo sportello dipende, la direttrice regionale ne ha disposto la riapertura a partire da settembre per due giorni alla settimana. La direzione provinciale ha individuato quindi nel martedì e giovedì e nella fascia dalle 8.30 alle 12.30 l’orario in cui sarà attivo il servizio.

«È una notizia che attendavamo con impazienza – commenta il sindaco Giampi Michelusi – ed è l’esito di un dialogo costante con l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un servizio strategico per il nostro territorio e che il territorio richiede. L’amministrazione comunale di Thiene in questi anni ha lavorato molto per ottenere questo risultato, fornendo una risposta concreta alle esigenze della popolazione, in particolare degli operatori del mondo del lavoro e delle fasce deboli. In una seconda fase, anche in funzione dell’effettiva richiesta di servizi nonché della disponibilità di risorse dell’Ufficio territoriale di Bassano del Grappa, confidiamo di poter ampliare i giorni e gli orari di apertura. Ringrazio la dirigenza dell’Agenzia delle Entrate del Veneto, provinciale di Vicenza e di Bassano per la preziosa collaborazione instaurata con il nostro Comune».