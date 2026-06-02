Fibrosi cistica: l’8 giugno trentadue chef ai fornelli per una speciale cena solidale

Una sinergia inedita nel segno della cucina gourmet e della solidarietà, in uno dei giardini rinascimentali più affascinanti d’Europa. Lunedì 8 giugno, il Giardino Giusti di Verona farà da cornice a “MasterChef for Life“, il secondo e attesissimo appuntamento della stagione 2026 di Chefs for Life.

Per la prima volta, la Brigata Stellare di Chefs for Life e gli ex concorrenti di MasterChef Italia si troveranno in cucina insieme per una straordinaria serata evento a

favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Ets. 32 chef – 16 della

Brigata Stellare di Chefs for Life e 16 ex concorrenti di MasterChef Italia tra cui

diversi vincitori del cooking show, compreso il vincitore dell’ultima edizione – cucineranno a coppie, per offrire agli ospiti un menu esclusivo e originale.



Un format unico reso possibile grazie a Siggi Group, Link Partner della serata, che ha saputo tessere il legame profondo tra Chefs for Life, MasterChef Italia e la Fondazione, dando vita a una preziosa collaborazione. Il percorso prenderà il via con un aperitivo articolato su undici postazioni food, pensato non solo come degustazione, ma anche come momento di networking in cui gli ospiti potranno dialogare direttamente con i protagonisti dell’evento. L’esperienza culinaria proseguirà poi con l’esclusiva cena placée scandita da quattro portate.

I fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi

Cistica Ets, primo ente in Italia specificatamente dedicato alla ricerca sulla fibrosi

cistica, nato a Verona nel 1997 con l’obiettivo di informare sulla malattia e promuovere

progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e qualità di vita delle persone con

fibrosi cistica, una delle malattie genetiche gravi più diffuse. Riconosciuta dal Ministero

dell’Università e della Ricerca (Mur), si avvale di una rete di 1.052 ricercatori e del

lavoro di oltre 150 tra Delegazioni e Gruppi di sostegno attivi in tutte le regioni italiane e

5 mila volontari non occasionali. Presieduta da Matteo Marzotto, dal 2002 a oggi Ffc

Ricerca ha investito più di 42 milioni di euro in 512 iniziative di ricerca.

La quota di donazione è di 400 euro a persona. Grazie a un Qr Code personalizzato

presente su ogni tavolo, gli ospiti potranno effettuare inoltre delle donazioni digitali in

tempo reale e seguire l’andamento della raccolta fondi proiettato direttamente sugli

schermi in sala. Sarà possibile poi donare anche attraverso l’Asta Solidale e

aggiudicarsi uno degli esclusivi lotti offerti dai partner tra cui la Mystery Box autografata.

Chefs for Life è realizzato grazie al supporto dei partner annuali: Promotica, Vedrai, Pozzi Milano 1867, Siggi Group, Longino & Cardenal, Cameo, Ballarini, Riserva San Massimo, Frantoi Re D’Oro, Villa Franciacorta, Coltellerie Berti, Ivv, Deejay Choice, Acqua Panna – San Pellegrino, Eat Happy. E può contare sul sostegno di Marilisa Allegrini Vini per la serata. Angel Partner della serata: Endemol Shine Italy. Per info e prenotazioni: Chantal van Dalen – WeWe Agency: chantal.vandalen@wewe.agency; telefono 39 345 3248192 – 39 392 6573875. Sito web: www.chefsfor.life.

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