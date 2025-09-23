Forti piogge e temporali in Veneto: Zaia attiva la Protezione civile a Marghera

Dalle 9 di questa mattina è aperta la Sala Operativa della Protezione Civile regionale per far fronte alle criticità dovute alle forti piogge e ai temporali in corso in tutto il Veneto ed in particolare nell’area Pedemontana.

“Invito i veneti a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti alle reali necessità sia nella giornata di oggi che di domani, fino al perdurare dei fenomeni più intensi del maltempo”, sottolinea il presidente della Regione Luca Zaia, che aveva annunciato l’attesa di forti temporali dalla tarda mattinata di oggi.

“Seguo con attenzione la situazione, in stretto contatto con la Protezione civile regionale”, sono le parole del governatore in considerazione del bollettino emesso dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, che ha dichiarato per oggi e domani l’allerta arancione e gialla in tutti i bacini del Veneto, sia per temporali che per criticità idrogeologica dovuta alle precipitazioni.

Conclude Zaia: “Invito i veneti a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti alle reali necessità sia nella giornata di oggi che di domani, fino al perdurare dei fenomeni più intensi del maltempo”.