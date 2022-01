Gelate, vento forte e nevicate per l’Epifania. La Regione dirama lo stato di attenzione

Le segnalazioni meteo di Arpav indicano l’arrivo, per mercoledì 5 gennaio, di condizioni di tempo a tratti perturbato con precipitazioni in moderata intensificazione ed estensione nel pomeriggio con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio specie su Prealpi e pianura.

Le temperature saranno in calo dal pomeriggio, con limite delle nevicate in sensibile abbassamento a partire dalle Dolomiti, fino a quote collinari in serata con possibili formazioni di ghiaccio anche in ore di giovedì. Sono previsti rinforzo dei venti da nord in quota dal pomeriggio e Bora anche forte sulla costa e pianura limitrofa fino alle prime ore di giovedì.

Alla luce di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, ha emesso un bollettino nel quale si dichiara lo stato di attenzione per gelate, vento forte e nevicate. Nel dettaglio, le gelate sono previste in tutto il territorio regionale dalla mezzanotte di domani 5 gennaio, fino alle ore 8 del giorno dell’Epifania. Il vento forte, invece, interesserà la costa e la pianura limitrofa dalle ore 18 di domani 5 gennaio fino alle 8 del 6. Nei fondovalle prealpini sono invece attese nevicate dalle 15 del 5 gennaio alle 8 del 6 gennaio. In tutti i casi, lo stato di attenzione è da considerarsi da riconfigurare a livello locale in pre-allarme o allarme, a seconda dell’evoluzione meteorologica.