A4, ancora un incidente fra mezzi pesanti nel Veneziano: grave l’autista di un furgone

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Alle 16 di oggi, giovedì 11 giugno, vigili del fuoco, Suem e Polstrada sono stati chiamati ad intervenenire lungo l’autostrada A4, al km 431 in direzione Trieste, in prossimità dell’area di servizio Calstorta Sud, tra i caselli di Noventa di Piave e Cessalto, nel veneziano, per un grave incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone.

Il conducente di quest’ultimo, rimasto incastrato fra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco, giunti sul posto con squadre di San Donà di Piave e Motta di Livenza, supportate dall’autogrù e dall’autobotte della sede di Mestre e coordinate dal funzionario di guardia. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del Suem 118 che dopo le prime cure sul posto ha proceduto al trasportato in ospedale con l’elicottero.

Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 17.30 circa ma sono ancora in corso la rimozione dei mezzi incidentati ed il ripristino delle normali condizioni di viabilità: l’autostrada A4 in direzione Trieste è stata riaperta al traffico su una corsia e nel tratto interessato i rallentamenti hanno raggiunto i dieci chilometri.

Sul posto è intervenuta anche la società concessionaria della tratta per la gestione della viabilità e la sicurezza dello scenario.

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