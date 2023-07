Il primo concerto alimentato a batteria è stato pensato da uno scledense

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il primo concerto alimentato esclusivamente da EV si è tenuto in Veneto, il primo luglio ed ha consumato solo il 10 per cento della batteria di sette auto elettriche per l’esibizione della rock band vicentina “The Sun“, iniziata alle 16 con sound check e test e terminata a mezzanotte, per un totale di otto ore.

Il concerto si è tenuto ai Giardini Sigurtà a Valeggio sul Mincio (Verona) ed è solo il primo dei tanti proposti dal nuovo progetto “Vehicle to concert“, ideato dallo scledense Luca Secco, CEO della Driwe – startup innovativa dedicata all’introduzione fra produzione di energia fotovoltaica e alimentazione elettrica – in collaborazione con la società TIV.

Il format supporta la possibilità di un mondo a zero emissioni con eventi sostenuti dalla tecnologia vehicle-to-load, che utilizza la batteria dei veicoli elettrici come fonte di energia per alimentare gli apparecchi elettronici, alla stregua di un enorme power-bank su ruote.

“La novità dirompente consiste nel fatto che, grazie alla potenza e quantità di energia trasportata, è già possibile, e lo sarà ancora di più in futuro, alimentare carichi elettrici direttamente dai veicoli stessi” sottolinea Luca.

“E’ stato emozionante suonare di fronte alla luna piena in uno dei luoghi che più sanno esprimere concretamente l’ineguagliabile bellezza del creato quando viene curato e custodito dall’uomo. Grazie di cuore ai sani ‘folli’ che hanno voluto realizzare un concerto in questo modo, a tutti gli sponsor e ai 400 spiriti del sole che con noi hanno condiviso una prima assoluta nel suo genere” scrivono i The Sun sui social, condividendo l’entusiasmo e la gratitudine per il progetto.

