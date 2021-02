Incendio nella palazzina: stabile evacuato dai pompieri. L’origine in camera da letto (VIDEO)

Tre piani evacuati e intervento dei vigili del fuoco provinciali ancora in corso a Vicenza in via Gozzi, nei pressi del Liceo Quadri, dove una palazzina che ospita una decina di famiglie è stata oggetto delle operazioni di soccorso del 115 a causa di un incendio scoppiato poco prima delle 15 di oggi. Sul posto ben tre squadre di pompieri con 9 operatori all’opera dal pomeriggio e ancora impegnati sul posto, dopo che un rogo di entità importante si è sviluppato in una appartamento del terzo piano.

Del tutte ignote le cause che hanno innescato le prima fiamme in una camera da letto, ma è stato confermato che non ci sarebbero nè feriti nè persone rimaste intossicate, anche grazie alla tempestività d’intervento degli specialisti del fuoco.

Per motivi precauzionali, come sopra accennato, si è preferito procedere in prima istanza all’evacuazione dell’intero edificio ed agire in forze spiegate per cercare di arginare le fiamme ed evitare che si estendessero all’intera palazzina, con danni che sarebbero divenuti incontrollabili a quel punto. I pompieri di Vicenza arrivati in via Gozzi a bordo di un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala fortunatamente sono riusciti a circoscrivere la portata del rogo.

I danni legati al focolaio alimentato dal mobilio sarebbero così limitati alla sola camera da letto andata distrutta, oltre alle pareti e laterizi del soffitto “sbriciolati” dal forte calore, ma a questi vanno aggiunti i “lasciti” del fumo che come sempre in questi casi rende inservibili le finestre e gli interni, per svariate migliaia di euro. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Alle 19 di mercoledì risultano ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile, che salvo imprevisti si concluderanno in serata.