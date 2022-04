La Regione Veneto lo ribadisce: “Nessuna quarta dose di vaccino per gli under 80”

La Regione Veneto, attraverso una nota stampa ufficiale, mette una pietra tombale sulle illazioni che parlano di un’imminente quarta somministrazione di vaccino di contrasto alla diffusione del Covid-19, da mettere a disposizione dell’intera popolazione.

Come già più volte ribadito nel recente passato si tratta di una condotta ad oggi consigliata, e ancora più concessa, solamente alle persone anziane di età maggiore di 80 anni e a chi presenta delle particolari patologie, in altre parole chi rientra nelle le cosiddette “categorie fragili”.

Da ricordare, infine, che chi sotto la soglia d’età fissata volesse accedere al siero per la quarta volta non potrà farlo, nemmeno su base volontaria. Un ventaglio di chiarimenti non dovuti, quelli messo nero su bianco dal massimo ente territoriale del Veneto, ma che nei fatti si è ritenuto di diffondere ad ampio raggio al fine di spazzare il campo da equivoci e fake news.

“La Regione – si legge nella nota ufficiale diffusa nel corso del ponte del 25 Aprile” – non sta programmando alcun piano per la quarta dose di vaccino anticovid. Come da norma si sta solo garantendo la quarta dose alle persone fragili e agli over 80. La decisione per una eventuale quarta somministrazione per l’intera popolazione non spetta alla Regione, ma alla comunità scientifica. Non sarà certo l’istituzione regionale a scegliere di farla. E’ peraltro vero che, oggi come oggi, se un cittadino sano o under 80 volesse sottoporsi a una quarta dose non potrebbe farlo”.