Meteo, ancora stato di attenzione per i temporali in montagna

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento, che indica nel pomeriggio-sera di oggi tratti di instabilità specie su zone montane e pedemontane dove saranno più probabili locali rovesci e temporali.

Non sono esclusi neppure locali fenomeni intensi (come forti rovesci, forti raffiche di veneto e anche, localmente, grandinate).

Alla luce dei fenomeni meteorologici previsti, è confermato quindi lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (riferita allo scenario per temporali forti) per i disagi che potrebbero verificarsi nel sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Lo stato di attenzione è valido per la rete secondaria dei bacini idrografici dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda-Monti Lessini fino alle ore 8 di domani 25 giugno.