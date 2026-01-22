Meteo, previste nevicate: stato di attenzione nei fondovalle

Il meteo regionale prevede per il pomeriggio e la sera di domani, venerdì 23 gennaio, e il mattino di sabato 24, probabili modeste nevicate fino ai fondovalle dolomitici, con possibile interessamento anche di quelli prealpini. Non è escluso qualche fiocco di neve su qualche settore dell’alta pianura e nelle zone collinari.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate, con validità dalle 16 di domani 23 gennaio alle 14 di sabato 24, nei fondovalle alpini e prealpini.

