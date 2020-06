Meteo in Veneto, ancora instabilità ma calo progressivo di intensità delle piogge

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora nuvoloni in cielo e avvisi di criticità meteo in Veneto, dove la Protezione Civile conferma il perdurare dello stato di attenzione per le prossime 24 ore. Anche se, giusto evidenziarlo, sono previsti cali di intensità delle piogge che cadranno nel Nord Est da qui a domani sera. Rovesci e temporali ancora all’ordine del giorno, dunque, secondo le indicazioni del Centro funzionale decentrato, ma lo spiraglio di luce e di gustarsi un (lieto) fine di primavera dovrebbe ormai apparire all’orizzonte prima dello spalancarsi delle porte dell’estate.

“In Veneto permane ancora residua fase di instabilità – recita la nota ufficiale diffusa nel primo pomeriggio di oggi -. Sono possibili nel pomeriggio fenomeni localmente intensi, con forti rovesci e grandinate, sulla pianura e sulle zone pedemontane: tuttavia la diffusione dei fenomeni e il rischio di temporali intensi risulta minore rispetto ai giorni precedenti. Dal tardo pomeriggio e in serata tendenza ad attenuazione e cessazione dei fenomeni”.

In considerazione dell’evolversi della situazione meteorologica il Centro funzionale

decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità per la rete idraulica secondaria (fognature e corsi d’acqua minori) per tutti i bacini idrografici del Veneto, ad eccezione di quello dell’Alto Piave (Belluno). Nei bacini del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, dell’Adige-Garda e Monti Lessini e del Basso Brenta e Bacchiglione, in caso di temporali, sono possibili anche fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico.