Pd in Regione: “Covid nelle Rsa, fuori i numeri veri di contagi e vittime. Rischio ecatombe”

“La Regione dica quanti sono realmente i contagi da Covid-19 nelle case di riposo, quante persone entrano in queste strutture trasferite dagli ospedali rischiando così di aggravare le loro condizioni, e quante sono le vittime. Venga detto chiaramente quale strategia la Regione vuole attuare”.

È duro l’attacco del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale con la vicepresidente della commissione Sanità Anna Maria Bigon, il capogruppo Giacomo Possamai e i colleghi Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Francesca Zottis, a proposito della situazione nelle Rsa del Veneto, con la richiesta alla Giunta di fornire numeri attendibili.

“I focolai continuano ad aumentare e il sistema così non può reggere: le case di riposo non sono ospedali, mancano mezzi e personale per garantire l’assistenza necessaria ai malati di Covid, che rischiano di riportare danni irreparabili. L’emergenza della prima ondata si sta ripetendo con conseguenze ancora peggiori e la Regione deve intervenire: c’è il pericolo di un’ecatombe, che non può e non deve passare sotto silenzio”.