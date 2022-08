Previsioni meteo 24-27 agosto, possibili precipitazioni tra venerdì e sabato

Il meteo riserva al Veneto ancora tempo soleggiato e precipitazioni pressoché inesistenti fino a giovedì 25, venerdì e sabato in aumento. Nel dettaglio le previsioni dei prossimi giorni. Su Trevigiano, Veneziano e Delta del Po alternanza di nuvole e rasserenamenti mentre altrove sereno o poco nuvoloso. Sulla costa centro-meridionale a tratti qualche piovasco nel primo pomeriggio. Temperature: rispetto a lunedì in prevalenza senza variazioni di rilievo, su costa e zone limitrofe in calo leggero/moderato; valori prossimi alla media.

Nella giornata di domani, mercoledì 24 agosto, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con assenza di precipitazioni. Temperature leggere/moderate fino al primo mattino con andamenti irregolari e poi in aumento; valori non distanti dalla media fino al primo mattino e poi sopra la media in modo leggero/moderato. Venti deboli/moderati in alta montagna e altrove con direzione variabile. Mare poco mosso.