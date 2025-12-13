Coppa del mondo di sci, a St. Moritz Goggia terza dietro Aicher e Vonn

Da
Redazione Nazionale
-
(aggiornato il )
Fis Alpine Ski World Cup 2025-2026, Sankt Moritz (SUI), Sofia Goggia (ITA) 12/12/2025, Photo Gabriele Facciotti | Pentaphoto

E’ arrivato il primo podio stagionale – il 63° in carriera – per l’azzurra Sofia Goggia, terza in 1.30.79 nella seconda discesa di St. Moritz. Subito davanti a lei, sul secondo gradino del podio dopo lo strepitoso successo di ieri, Lindsey Vonn in 1.30.74. La vittoria è andata alla tedesca Emma Aicher in 1.30.50. Per l’Italia c’è ancora la bella prova della trentina Laura Pirovano 6^ in 1.31.26.

Imbattibile Aicher che ha ribaltato la situazione rispetto alla prima discesa e ha realizzato di fatto la prova perfetta. La giovane tedesca non ha soltanto guadagnato nella parte di scorrimento che a lei si addice, ma ha soprattutto pennellato le curve principali rimanendo alta nella traversa ed evitando di dove fare correzioni.

Ancora una volta in grande forma Lindsey Vonn che ha però avuto qualche incertezza in più rispetto al giorno precedente, ma riuscendo comunque ad allungare in classifica di specialità. La 41enne americana ha faticato ancora una volta all’uscita del cancelletto, ma non appena è entrata nella parte più tecnica, ha sfoderato tutta la propria classe ritrovandosi su uno sci all’atterraggio.

Gara all’arrembaggio per Sofia Goggia che ha mostrato subito un atteggiamento diverso rispetto al giorno precedente nel tratto di scorrimento dove ha preso velocità mettendosi in posizione a uovo. La 33enne di Astino ha però rischiato il tutto per tutto entrando nella parte più tecnica dove ha subito alcuni sbilanciamenti complice le difficoltà a tenere lo sci esterno aderente al terreno. Per questo motivo la finanziera orobica è andata larga sulla traversa, non perdendo però terreno e riuscendosi a presentare rapida sul salto finale e concludendo così con ventinove centesimi da Aicher.

Ottima prova per Laura Pirovano che, dopo aver patito ancora una volta il tratto alto, ha guadagnato velocità nella parte centrale passando davanti alle avversarie. La 28enne trentina però ha rischiato nella traversa dove ha faticato a rimanere agganciata al terreno, gestendo però le ondulazioni e riuscendo a guadagnare qualcosa nuovamente in vista dei salti finali. L’azzurra ha così concluso in sesta posizione a settantasei centesimi dalla leader.

“Sono contenta per come ho sciato e per l’atteggiamento, avevo più confidenza nelle gambe. Peccato per la lunga curva verso destra nel finale, sono entrata veloce ma non sono riuscita ad invertire bene. Mi sono ritrovata bassissima: sono comunque soddisfatta della prestazione e del podio. Mi fa piacere essere così migliorata: è stata una prova solida – ha detto Goggia – La gara di ieri mi è servita anche per ritrovare fiducia dopo diverse settimane in cui non mi allenavo in discesa. Negli ultimi due mesi in pratica ho potuto fare solo gigante, viste che le condizioni in Nord America non consentivano di fare training in discesa. E’ una specialità che richiede molto e ogni giro che ho fatto qui e che farò nelle prossime giornate mi consentirà di costruire la mia sciata al top anche in questa disciplina Qui a St. Moritz ho avuto la possibilità di fare una bella prova mercoledì, giovedì ho preferito non spingere viste le condizioni. Tra ieri e oggi si sono già visti miglioramenti: serviva rodaggio”, ha detto Goggia.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore