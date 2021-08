Tragedia in piscina: bambino riverso in acqua. E’ morto poco dopo in ospedale

Tragedia in piscina di San Pietro in Gù (Padova) dove attorno all’una di lunedì 9 luglio un bimbo di 7 anni è rimasto vittima di un incidente (o un malessere, non è ancora dato a sapere) poi rivelatosi mortale.

Il bambino, che secondo quanto riportato la stampa locale si trovata nell’impianto insieme con i genitori (la famiglia risiede a Limena) è stato visto riverso a pancia in giù privo di sensi da una bagnina, che si è subito tuffata per soccorrerlo.

Il piccolo – che si chiamava Christian Menin – si trovava nella piscina centrale, profonda 1 metro 20 centimetri. La bagnina, appena lo ha visto, si è gettata in acqua e lo ha tirato fuori mentre veniva chiamata un’ambulanza. Sottoposto a vari tentativi di rianimazione – come racconta l’Ansa – anche con il defibrillatore in dotazione all’impianto, il piccolo è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso pediatrico di Padova, dove purtroppo poco dopo è deceduto. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto è accaduto ed eventuali responsabilità. Il magistrato ha posto sotto sequestro la piscina.