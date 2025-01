Soccorso difficile nella notte di San Silvestro sulle Dolomiti: recuperati tre giovani alpinisti incrodati

Si è concluso attorno alle 23.30 di ieri sera, 31 dicembre, il complesso recupero di tre giovani alpinisti, rimasti bloccati in parete sui Lastoni di Formin, nel territorio di San Vito di Cadore (Belluno), dopo aver sbagliato la linea di calata. I tre giovani padovani (due ragazzi e una ragazza, di 24 e 21 anni), al momento di scendere in doppia dopo aver scalato la via Re Artù, notando un cordino che in realtà non c’entrava con la via di rientro, avevano iniziato a calarsi, finendo bloccati in due 60 metri sotto la cima, il terzo una ventina di metri più basso ancora.

Attivata la Centrale del 118 verso le 17.40, è stato chiesto l’invio dell’elicottero di Trento abilitato per il volo notturno, che ha imbarcato un tecnico di San Vito di Cadore per un eventuale primo supporto alle operazioni. Arrivati vicino alla parete, è stata però subito evidente la difficoltà del recupero: dopo aver tentato invano da diverse altezze di avvicinarsi sulla verticale al punto strapiombante dove si trovavano i tre, l’elicottero ha sbarcato il soccorritore bellunese e il proprio tecnico di elisoccorso in vetta, a 2.630 metri di quota, per volare a valle e caricare a bordo una squadra di quattro operatori. Imbarcato il proprio tecnico, l’elicottero è poi rientrato.