Sisma in Turchia e Siria, primo carico di materiali in partenza dal Veneto

“Il nostro pensiero è rivolto alle popolazioni di Turchia e Siria, che devono ora affrontare la difficile fase emergenziale dopo il terremoto dello scorso 6 febbraio. Il Veneto ha recepito le indicazioni del Dipartimento della Protezione civile e ha messo a disposizione materiali di pronto impiego per fornire assistenza alla popolazione”.

E’ quanto comunica il Presidente della Regione Luca Zaia, in merito all’invio di aiuti alle popolazioni terremotate. “E’ stata attivata la Cmr della Regione per il trasporto del materiale, per il successivo imbarco nel traghetto diretto in un porto della Turchia. Si prevede il primo carico nella giornata di giovedì. Il Veneto resta a disposizione: dobbiamo portare il nostro sostegno a chi è stato colpito dal terribile sisma”, conclude Zaia.