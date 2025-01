L’… Eco del 2024 in pillole/AGOSTO – Gli articoli più letti del mese

Mese tradizionalmente dedicato alle vacanze ma che, come ogni anno, porta con sé parecchi fatti di cronaca. Non può esimersi a questa “regola” l’estate 2024, con le ricerche di un 39enne di Magrè di Schio e poi la contestazione che si trattava dell’automobilista ferito in un incidente a creare un forte interesse intorno alla vicenda personale dell’uomo, “sparito” da casa all’alba alle 5 del mattino e soccorso alle 20 della serata dopo lo schianto avvenuto a Ca’ Trenta.

Una triste quanto improvvisa morte di un giovane papà di Thiene. Simone Costa, tormenta la città altovicentina nei giorni di Ferragosto. Dirigente e allenatore nel club locale Thiene Calcio 1908, seguiva i bambini e professionalmente portava avanti l’impresa di famiglia. Il 32enne è stato trovato senza vita in casa, dove stava riposando. Il funerale si è celebrato allo stadio comunale.

Si rimane a Thiene con una però notizia di tutt’altro tenore, che rimbalza dall’attualità alla cronaca amministrativa, e che segue all’apertura di un cantiere di lavoro in via Valcismon. Si tratta di un’area commerciale in costruzione la cui storia di perde negli anni addietro, e che vedrà sorgere in futuro – come del resto da programmi, per quanto dilatati nel tempo – l’ennesimo supermercato. A intervenite sul tema il sindaco thienese Michelusi, chiarendo gli antefatti e le opere di compensazione portate a termine da Unicomm come da accordi.

Disgrazia in montagna durante un giro in bici nel tempo libero nel corso del week end di Ferragosto, con la frazione di Santa di Caterina di Lusiana, in festa in quei giorni per la tradizionale sagra estiva, a rammaricarsi per l’improvvisa morte di Michele Busa, del posto. Il 58enne ha accusato un malore mentre in mountain bike affrontava il giro delle malghe, in territorio montano di Caltrano, accasciandosi al suolo nelle vicinanze del Bar Rifugio Alpino.

In più puntate irrompe verso la fine del mese la questione internazionale con interessata anche l’Fbi che riguarda la scomparsa di una cittadina americana, erede di una famiglia milionaria, trasferitasi a Madrid prima di sparire, e che va a toccare la strada del “Costo Vecchio”. Lì si cercheranno, a più ripreso, i resti di Ana Maria Henao, che si ritiene uccisa e sepolta dal marito di origini serbe proprio in Altovicentino.