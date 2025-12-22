Stefani, dai risparmi sulla comunicazione delle Lega 550 mila euro alla sanità pubblica

E’ stata la prima conferenza stampa di fine anno del neo Presidente del Veneto Alberto Stefani. Un appuntamento che si è svolto questa mattina nella cornice del palazzo Grandi Stazioni, a Venezia, alla presenza di assessori e consiglieri. Stefani ha detto che l’informazione è un bene comune, stimolo e controllo nei confronti di chi ricopre incarichi pubblici. Quanto alle sfide che attendono il Veneto nel 2026, per il Presidente della Regione sono principalmente le Olimpiadi, la lotta alla burocrazia e l’innovazione.

I fondi risparmiati nella comunicazione alla sanità

“I gruppi consiliari che fanno capo al mio partito hanno chiuso la passata legislatura con un avanzo di amministrazione di circa 2 milioni di euro. Mi sono confrontato con i capigruppo e la quota subito disponibile, pari a circa 550 mila euro, sarà destinata alla sanità pubblica” ha annunciato Stefani, a conclusione della conferenza stampa di Natale. Non si sa come sia maturata la somma, se abbia a che fare con l’attività istituzionale di Zaia-l’influencer o cos’altro, fatto sta che il Presidente ha sottolineato che questo è uno dei suoi ultimi atti da segretario regionale di partito, concordato con il capogruppo della Lega, Alberto Villanova, e del gruppo “Zaia Presidente”, Giuseppe Pan.