Riad: il Napoli domina il Bologna e alza la sua terza Supercoppa italiana

Doppio Neres devasta il Bologna: dominio Napoli, la Supercoppa italiana va alla squadra guidata da Antonio Conte. L’attaccante brasiliano mette la firma su una finale a senso unico con una splendida doppietta: un gol per tempo, meraviglioso il primo. In tal modo, il club partenopeo conquista questo trofeo per la terza volta nella sua storia. Niente da fare per la compagine di Vincenzo Italiano.A Riad, Neres sblocca il match al 39′ con un sinistro chirurgico all’incrocio dei pali e raddoppia a inizio secondo tempo quando è svelto a intercettare il passaggio sbagliato del portiere Ravaglia a Lucumì e a segnare con un morbido pallonetto. Aggiungiamo una cosa: per l’andamento del match, il punteggio va stretto al Napoli per le occasioni create.

L’analisi della partita. Una sfida preparata e affrontata alla perfezione dal tecnico degli azzurri Antonio Conte. Bologna non pervenuto: i felsinei rossoblù gettano così alle ortiche l’appuntamento con la storia. Decisivi gli strappi di Hojlund in profondità e i suoi ruvidi duelli con la difesa bolognese. Decisive, ovviamente, le grandi giocate di Neres. Ottima anche la prestazione di McTominay. Mentre, i ragazzi di Italiano non hanno mai realmente impensierito l’estremo difensore dei partenopei Milinkovic-Savic.