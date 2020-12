Terremoto in Croazia: scossa percepita nel Nord Est, provincia di Vicenza compresa

Lo sciame sismico in corso da alcune ora con epicentrio in Croazia, con epicentro a 67 chilometri a sud-est della capitale Zagabria, ha rilasciato una forte scossa di terremoto alle 12.20 di oggi percepita distintamente a Vicenza e in provincia.

L’evento sismico registrato avrebbe avuto una magnitudo di 6,4 su scala internazionale Richter, misurato a oltre 430 chilometri da Vicenza nell’ex Jugoslavia. La profondità è stata registrata a 10,1 chilometri di profondità.

Non si segnalano danni a cose o persone nel nostro territorio, anche se subito le centrali dei vigili del fuoco di tutte le province venete e del Friuli Venezia Giulia sono state prese d’assalto da parte di cittadini che chiamavano per segnalare di aver avvertito il sisma, senza peraltro richiedere alcun intervento – almeno finora alle 13 – da parte di soccorritori. La sala operativa dei vigili del fuoco rimane a disposizione per le sole richieste di aiuto o intervento.

In alcune aziende di grandi dimensioni il personale è stato evacuato per precauzione, per qualche minuto, per poi far rientro regolarmente al lavoro. Tra queste lo stabilimento di Acciaierie Valbruna. Per il resto del Veneto in corso controlli e sopralluoghi soprattutto nella fascia orientale della regione. A Trieste, sul confine con la Slovenia, ci sarebbero dei feriti. Il presidente dell’ente territoriale Luca Zaia, in ragione della notizia del terremoto, ha lasciato la prevista conferenza stampa in diretta di oggi a Marghera, tenuta dagli assessori Manuela Lanzarin e Gianpaolo Bottacin in sua vece.

Notizia in aggiornamento